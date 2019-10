Luca Pellegrini sulla Sampdoria: "Come sempre ci rimettono i tifosi"

Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria, ha parlato a Radio Sportiva del mancato cambio di proprietà in casa blucerchiata: "Per come conosco Vialli, potesse metterebbe i soldi lui pur di poter diventare presidente della Sampdoria. Come sempre chi ci rimette è la tifoseria che spera e soffre di fronte a un diniego di questa trattativa che si era già procrastinata troppo. E questo poteva già essere un campanello d'allarme. Non sono un economista, non so dire quanto valga il club, ma sicuramente la squadra di adesso vale meno di qualche mese fa. Pensando alla Fiorentina, quando le cose sono pulite e trasparenti, si conclude in fretta".