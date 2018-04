Luca Toni punta al Modena: "Progetto ambizioso. Pronti 4 milioni"

© foto di Federico Gaetano

Luca Toni vuole far rinascere il calcio a Modena. L'ex campione del Mondo 2006, uomo cardine della Modena Calcio SSD ARL, società interessata all'asta fallimentare dalla quale risorgerà il club canarino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Resto del Carlino: "Ho parlato con tanta gente e ho capito l'amore e l'interesse che c'è sul territorio per il Modena calcio. Ho incrociato la mia strada con quella di Roberto Maraia e sono stato convinto dal suo entusiasmo. E' inutile che sottolinei il fatto che il progetto è molto serio e concreto. E io speso di poter fare qualcosa di importante nella mia città per riportare il Modena dove merita di stare. E' stato previsto un investimento di 4 milioni di euro per i prossimi tre anni. Una cifra importante che guarda al presente per cercare di vincere subito la Serie D, ma anche al domani per provare a riportare il Modena in Serie B. Maraia avrà la maggioranza ma anche io avrò una quota perché in questo progetto ci credo fermamente. Gli altri soci sono Piccolo e l'avvocato Beraldi. Resta una quota del 30% a disposizione di chi vorrà unirsi a questa compagine".

Intanto per il pomeriggio di domani lo stesso Luca Toni ha fissato una conferenza stampa presso l’Auditorium Ascom Confcommercio di Modena per presentare il proprio progetto.