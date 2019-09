Cristiano Lucarelli, doppio ex di Torino-Lecce, posticipo del lunedì per la Serie A, ha parlato della sfida fra granata e salentini valida per la terza giornata della massima serie attraverso i microfoni di SalentoSport. Il centravanti livornese si è concentrato in particolare sul parco attaccanti a disposizione di Fabio Liverani: “Il Lecce ha una batteria di punte davvero di qualità; nella corsa salvezza nessun’altra concorrente è tanto dotata sul piano offensivo. Chi mi piace di più degli attaccanti giallorossi? Babacar, è stato uno straordinario colpo di mercato, poco celebrato perché realizzato nell’ultimo giorno di trattative. Il senegalese ha l’occasione per fare l’atteso exploit di carriera. E Lapadula può riscattarsi dopo le stagioni nel Genoa. Farias saprà rendersi utile con la sua duttilità tattica. Mi intriga molto La Mantia, che ha le doti per confermarsi anche in A dopo l’eccezionale rendimento nella categoria inferiore".