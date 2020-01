Lucas Moura saluta Christian Eriksen, dopo il passaggio del danese dal Tottenham all'Inter: "È stato un grande privilegio giocare al tuo fianco, Maestro! Ti auguro il meglio per la tua nuova sfida. Dio ti benedica", ha scritto l'attaccante brasiliano del Tottenham.

It was a huge privilege to play alongside you, Maestro! I wish you all the best with your new challenge. God bless you. 🙏🏽💪🏽 @ChrisEriksen8 pic.twitter.com/mFYYSOyxyC

— Lucas Moura (@LucasMoura7) January 28, 2020