© foto di Federico Gaetano

L'ex dirigente di Fiorentina ed Empoli, Fabrizio Lucchesi, a Radio Bruno Toscana ha parlato del mercato dei viola:" Sono molto contento di questo rapporto che si è creato tra Fiorentina ed Empoli. Ai miei tempi era molto più difficile e non c'era questo tipo di rapporto. Quando ero a Firenze provai a prendere Di Natale e Corsi lo voleva dare alla Fiorentina. A causa del poco feeling tra le due società poi l'attaccante andò all'Udinese. Muriel? Il miglior colpo di gennaio. Firenze aveva bisogno di un giocatore come Muriel e lo stesso colombiano aveva bisogno di una piazza come Firenze".