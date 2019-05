Lucci omaggia DDR: "Alcuni calciatori nascono campioni e tu lo sei"

Attraverso il profilo Instagram della sua agenzia, la World Soccer Agency, anche Alessandro Lucci ha voluto rendere omaggio a Daniele De Rossi, capitano della Roma al passo d'addio al club giallorosso: "Ci sono calciatori che nascono campioni, che scrivono pagine indelebili di un club e di una nazione. Calciatori che io definisco immortali. Tu, @derossidaniele, sei uno di loro! Grazie per le emozioni che hai regalato e che regalerai ogni volta che, con il tuo atteggiamento da guerriero, metterai la tua anima in campo indipendentemente dalla maglia che indosserai. Grazie per il tuo modo di comunicare e di arrivare al cuore della gente. Grazie per essere un esempio per tutti coloro che amano questo meraviglioso sport. Buona vita Daniele!".