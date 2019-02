© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mircea Lucescu ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Champions League tra l'Atletico Madrid e la Juventus: “Dico che passa la Juve. Sono tre anni che arriva vicinissima al traguardo. Ora poi ha anche Ronaldo: non può non arrivare come minimo in finale. E visto che in campionato è già così avanti, poi, può, basta guardare come gioca l’Atletico: difesa e recupero, capacità di distendersi in contropiede in un attimo, gran pressing in mediana ma non in attacco. Quindi passerà tutto dal centrocampo, chi la vince lì...da finale contro il Manchester City, se devo dirne una: Guardiola al terzo anno, gran talento ovunque, bravi a imporre il gioco. Però occhio: la sua è una manovra efficace, ma porta con sé sempre la possibilità di farsi infilare e perdere. Allargando il discorso alle semifinali dico anche Barcellona e Real Madrid: i blancos sono un po’ in calo, ma questo tipo di partite le sanno giocare”.