© foto di Federico Gaetano

Nel corso del mercato invernale, Ransford Selasi (23) si è trasferito in prestito dalla Juventus U23 al Lugano. Il centrocampista ghanese è dunque rimasto soltanto un semestre a Torino, nel quale ha messo insieme appena quattro presenze per un totale di 92 minuti giocati.

Per vederlo con la sua nuova maglia occorrerà aspettare: Selasi non verrà convocato per la trasferta di Thun in quanto colpito da sindrome influenzale.

Non si tratta dell'unico calciatore proveniente dai campionati italiani, oltre a Selasi vi sono infatti i difensori Fabio Daprelà (28) , Eloge Yao (24), Ákos Kecskés (24) ed il classe '99 Cendrim Kameraj (a sua volta ex Juventus U23), oltre al centrocampista Roman Macek (22), anche lui passato per la maglia bianconera.