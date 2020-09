Luis Oliveira torna in Italia e in panchina: allenerà gli Juniores Nazionali del Campodarsego

Luis Oliveira, ex attaccante che in Italia ha vestito numerose maglie, distinguendosi soprattutto con Cagliari, Catania e Fiorentina, ha trovato l'accordo per guidare una squadra dalla panchina. La chiamata giusta è arrivata dal Campodarsego, società scesa in Serie D dopo la mancata iscrizione al campionato di C. L’ex Cagliari allenerà gli Juniores Nazionali. Lo riferisce Padova Sport.