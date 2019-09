© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Suarez, ex calciatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, soffermandosi anche sul momento in casa Napoli: "L'Inter di Herrera era una squadra molto forte e completa in tutti i reparti: tutti remavano per arrivare alla vittoria. Rimproveravo spesso Mazzola perchè si incantava, ma era un calciatore molto bravo, costante e generoso. Herrera voleva sempre vincere, faceva di tutto, compresi allenamenti stressanti. Ruolo di Fabian Ruiz? Non lo conosco benissimo per dare un giudizio definitivo ma credo che possa fare tutti i ruoli del centrocampo. Trequartista? Magari sì, o comunque centrocampista che abbia libertà di poter attaccare: ha grande tecnica e visione di gioco. Il Napoli è stato bravissimo a prenderlo".