© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Suarez, protagonista della "Grande Inter" e Pallone d'Oro nel 1960, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida tra Juventus e Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di Champions League: "Nel calcio sono successe cose anche più difficili di quanto attende la Juve stasera: possono tirare fuori la partita perfetta e passare. Ronaldo è stato comprato per questo tipo di partite e visti i problemi che gli spagnoli hanno sulle fasce potrebbe partire esterno per poi entrare a far male nella zona di pericolo. Per passare la ricetta è questa: segnare un gol subito e aggressione asfissiante".