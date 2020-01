Bomber fa il modesto, 'il segreto? Lautaro e io siamo amici'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - E' un Romelu Lukaku che non finisce di stupire. Il bomber belga continua a colpire e oggi ha regalato all'Inter la vittoria al San Paolo, evento che non accadeva da quasi 23 anni. Sua è stata la doppietta che ha orientato il match a favore degli ospiti, ed è stato calcolato che il tiro di sinistro con cui ha ottenuto il secondo gol, piegando le mani al portiere avversario Meret, ha fatto raggiungere al pallone la velocità di 111 km/h. Ma il belga, nonostante la prodezza, fa professione di modestia. "Per noi è importante avere un leader come Conte, ha grande esperienza - dice Lukaku a Sky -. Per noi, una squadra giovane, è importantissimo avere un leader così". Poi una battuta sull'intesa con Lautaro Martinez, visto che oggi è andato a sego anche l'argentino. "Dall'inizio siamo amici, facciamo molte cose insieme fuori dal campo - rivela Lukaku -. Quando giochiamo insieme ci scambiamo le occasioni. Sono contento di come facciamo le cose e dobbiamo continuare così". Intanto bisogna notare che in questa stagione la coppia d'attacco dei nerazzurri è la più prolifica in trasferta (16 reti) nei 5 campionati top in Europa. (ANSA).