Lukaku verso l'Hellas: "Nuova partita, nuove opportunità. Forza Inter"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La sconfitta contro il Borussia Dortmund, per come è maturata, ha lasciato il segno in casa Inter. Ma Romelu Lukaku è già pronto per voltare pagina, con vista sulla prossima sfida contro l'Hellas Verona. "Nuova partita. Nuove opportunità. Andiamo, forza Inter", ha scritto il belga su Instagram.