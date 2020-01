© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Nell'estate del 2017 il Palermo stava acquistando Stanislav Lobotka, 22enne centrocampista del Nordsjælland, società danese. Trattativa ben avviata, contatti continui, poi l'arrivo del Celta Vigo. "Lo acquistò per un milione in più" racconta a Tuttonapoli.net Fabio Lupo, allora direttore sportivo dei rosanero, oggi al Venezia, che consola il rimpianto di quel colpo mancato ripensando alla grande intuizione avuta: "Resta la soddisfazione di aver provato ad acquistare a tutti i costi un giocatore che, col tempo, si è rivelato fortissimo". Come andò la trattativa? "Era a buon punto, la cifra oscillava tra i 4 e i 5 milioni, poi arrivò il Celta Vigo che lo acquistò per un milione in più con l'aggiunta di qualche bonus. Purtroppo eravamo in Serie B e questo non ci aiutò. Peccato, sarebbe stato un grandissimo colpo".