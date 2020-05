Lutto nel calcio, muore Aldo Nardin. Il ricordo del Museo Amaranto

vedi letture

Aldo Nardin (Gorizia, 17 novembre 1947 – Arezzo, 27 maggio 2020) è stato un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere.

Ancora un lutto in casa amaranto Stamani ci ha lasciato il nostro Aldo Nardin. Aldo ha giocato fino in fondo la sua partita più dura. Il Museo Amaranto perde un Amico, con la soddisfazione di essere riusciti a premiarlo questo inverno, anche se in maniera semplice , come uno dei "Ragazzi del 1969". Avremmo voluto averlo con noi alla "Serata dedicata ai Portieri", cosi come per la serata di Settembre per il Cacit, dove avremmo dovuto premiarlo. La malattia accompagnata ad una grande riservatezza non aveva reso possibile questo. Di Lui conserviamo tanti aneddoti e storie.Personalmente è stato il mio primo Numero Uno, portiere della formazione del mio esordio al Comunale nel 1967. E' stato per me "Il Primo Amaranto" a giocare in Serie A, con il Varese ed il lunedì sera lo aspettavamo davanti al negozio di sua moglie insieme al mio Fratello Marco Capaccioli, senza aver mai avuto il coraggio di chiedergli l'autografo. Avevamo un rapporto di grande stima ed affetto e la stima vi posso assicurare l'ha avuta in tutte le squadre dove a giocato. Ho tanti amici nelle varie tifoserie e Aldo a lasciato un grande ricordo in ogni società, da Varese come a Terni, a Lecce come a napoli o a Roma.

Un abbraccio fortissimo alla Signora , a Tommaso e Vanessa, da parte di tutto Il Museo Amaranto e di tutti i tifosi del Cavallino. Chi vuole portare un saluto ad Aldo, lo può fare.La salma è esposta nelle sale della Croce Bianca. Ora Riposa in Pace Amico Nostro !!!