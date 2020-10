Lutto nel mondo del calcio. Morto a 47 anni Fabrizio Ferrigno ex di Catania, Pisa e Catanzaro

Lutto nel mondo del calcio italiano ed in particolare della Lega Pro. Si è spento a 47 anni a causa di un male incurabile Fabrizio Ferrigno, ex calciatore del Catanzaro e del Pisa, ma non solo oltre che dirigente in piazze importanti come Messina, Catania e Pagani.

Da parte della redazione di TuttoMercatoWeb.com le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi affetti più cari.

Il Pisa Sporting Club piange la prematura scomparsa di Fabrizio Ferrigno, capitano del Pisa vincitore dei Playoff Serie C stagione 2006-2007, Capitano e uomo simbolo di una squadra rimasta indissolubilmente legata alla memoria e al cuore di tutti noi.https://t.co/QQ6xNLZPxd — Pisa Sporting Club (@PisaSC) October 14, 2020