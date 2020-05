Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 79 anni Bruno Bernardi, storica firma de La Stampa

E' morto Bruno Bernardi, storica firma di calcio per oltre 30 anni del quotidiano La Stampa, per il quale ha lavorato per decenni raccontando partite, personaggi, aneddoti e retroscena della Juventus di cui era grande tifoso. Aveva 79 anni e da qualche giorno era ricoverato all'ospedale Mauriziano di Torino. Scrittore di tantissimi libri, come "Pinturicchio" dedicato ad Alessandro Del Piero o "Rombo di Tuono", la biografia di Gigi Riva, era diventato anche un volto conosciuto attraverso le partecipazioni in diversi programmi televisivi come il Processo di Biscardi.