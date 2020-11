Lutto tra gli appassionati: è morto Sergio Matteucci, storico telecronista di Holly & Benji

All’età di 89 anni, è scomparso a Roma Sergio Matteucci: era noto a tantissimi appassionati italiani come la storica voce del telecronista delle gare di Holly & Benji, ma aveva prestato le sue capacità anche a tantissimi altri cartoni (da Sampei a Mila e Shiro). Non solo cartoni: oltre a una florida carriera da doppiatore, nella stagione 1982-1983 era tra i radiocronisti di Tutto il calcio minuto per minuto, mentre per Domenica Sprint era la voce fuori campo dei servizi delle partite giocate all’Olimpico di Roma. Alla famiglia di Matteucci e ai suoi cari le condoglianze di TuttoMercatoWeb.