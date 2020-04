Lys Gomis: "Toro nel cuore: una volta mi presentai all'allenamento in pigiama"

Ha collezionato tre sole presenze in prima squadra, ma per Lys Gomis il Toro è più di una tappa di passaggio. Queste le sue parole sulle colonne di Tuttosport: “Una volta mi svegliarono dicendomi che erano già tutti in campo per l’allenamento. Mi alzai dal letto, misi su una giacca e volai là: era deserto. La gaffe su Del Piero? Scrissi sul mio profilo Facebook un pensiero su Del Piero che aveva lasciato la Juventus e fui subito bersagliato perché giocavo nel Toro, così dovetti chiudere tutti i miei profili social”.