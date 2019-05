M. Esposito: "Barella da big. Napoli? Mio rammarico come il Mondiale"

© foto di Fabio Vanzi/FDL71

Mauro Esposito parla in vista di Napoli-Cagliari. Napoletano di nascita ma ha espresso il suo potenziale in Sardegna fino a conquistare la maglia della Nazionale. Attraverso Radio Marte, l'ex calciatore ha detto: "Ricordo tutte le partite che ho giocato col Cagliari contro il Napoli, al San Paolo perdevamo spesso, ma tutte le gare sono state belle accese, anche per la rivalità delle tifoserie. Mi spiace che ancora oggi il Napoli non riesca a vincere qualcosa di importante, ma la società sta lavorando bene e prima o poi si toglierà qualche soddisfazione, se lo merita".

Barella da big. Nel mirino del Napoli ma anche delle altre società c'è il centrocampista del Cagliari. "Barella non c'era quando giocavo al Cagliari, ma tutti gli addetti ai lavori ne parlano bene. E' giovane, ma si sta già imponendo a grandi livelli e questo vuol dire che ha grandi prospettive future. Insigne e Mertens sono più forti di me, loro stanno dimostrando di avere talento. Credo che Mertens mi somigli di più perché Insigne è più rifinitore", le parole di Esposito.

Mancato approdo al Napoli il rammarico di Esposito. "L'unico rammarico della mia carriera, oltre al Mondiale non giocato a causa dell'infortunio, è quello di non aver mai indossato la maglia del Napoli. Sono napoletano e giocare con l'azzurro è stato sempre il mio sogno e ci sono andato spesso vicino, ma non ho mai capito perché non ci sono mai riuscito nonostante avessi sempre mostrato disponibilità. Continuo a tifare Napoli e spero un giorno di festeggiare qualcosa di importante”, ha detto.