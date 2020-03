Macalli: "Zhang? L'avessi detto io sarei stato arrestato. Serie A fermata da due squadre"

Mario Macalli, ex presidente della Serie C dal 1997 al 2015, attacca senza mezzi termini la gestione dell'emergenza del Coronavirus, parlando a FirenzeViola.it in un'intervista nella quale sottolinea come, da residente della zona rossa, debbano cessare i personalismi: "Pensate che io vivo a Crema, ed ho un nipote primario all'ospedale di Lodi... Se ci dicono che la situazione è pericolosa bisogna prenderne atto, serve che prevalga il buonsenso. Qui si pensa a tirare avanti la baracca, perché si mette male. La gente non può lavorare, mancano soldi, ma cercheremo di fare ancora meglio".

Qual è la sua opinione su quanto sta mettendo in atto il mondo del calcio italiano?

"Ne leggo girare molte, di opinioni, in questi giorni: chi più ne ha più ne metta. Ma io dico che non mi interessa cosa pensano i potenti o i politici, voglio buonsenso. Da credente e praticante sto vedendo che hanno chiuso le chiese... E non solo, visto che lo stesso vale per bar, cinema, e gli altri luoghi di aggregazione. Il calcio crede di essere un mondo a parte? No, c'è dentro. Poi si possono discutere le migliori soluzioni, ma o siamo tutti legittimi, oppure tutti bastardi: o si gioca tutti, o nessuno. Vedo la mia vecchia lega (Serie C, ndr) che ha chiuso i gironi A e B. Ma come pensi di recuperare poi se non in ordine di calendarizzazione...?".

In particolare si è accesa la questione intorno alla Serie A.

"Lì siamo alle barzellette, anche perché il problema nasce solamente intorno a due squadre, e non venti. Ovviamente Juventus e Inter: se ci fosse stato Lecce-SPAL, per dire, non sarebbe fregato niente a nessuno. Devono prendere una decisione che sia tale, perché siamo passati dalle porte chiuse a questa situazione, e non si fa così. Siamo italiani, tutti, e dobbiamo vivere questa tragedia da comunità, rendersi conto che il problema è nazionale ed essere rigorosi".

Come spiegherebbe ad un alieno il fatto che in A siano saltate sei partite, in B tutto regolare, e in C si sono fermati due gironi su tre?

"Non si spiega, se non con la difesa di interessi particolari. Il mondo del calcio deve essere più malleabile, e per ora non è stato così".

Come commenta le dichiarazioni di Zhang contro Del Pino?

"Se le avessi dette io, quelle parole, sarei già stato arrestato!".