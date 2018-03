Madeira, aeroporto Cristiano Ronaldo: artista rifà (bene) la statua

© foto di J.M.Colomo

Una seconda opportunità va sempre concessa a tutti ed è quello che è accaduto a Emanuel Santos, lo scultore che un anno fa realizzò il busto raffigurante CR7 in occasione della cerimonia inaugurale dell'aeroporto 'Cristiano Ronaldo' di Madeira. La scultura divenne celebre anche per le numerose polemiche e critiche ricevute per la scarsa somiglianza al fuoriclasse portoghese. Così 'Bleacher Report' ha raggiunto l'artista in Portogallo e gli ha proposto di rifare il busto di CR7. Una sfida accettata e vinta da Emanuel Santos, visto che la nuova opera ha riscosso indubbiamente maggiori consensi: