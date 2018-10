Madre CR7: "Sei la luce di tutti noi"

Nuovo post su Instagram per esprimere vicinanza al figlio

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - "Sei la luce di tutti noi". Maria Dolores Alveiro commenta così, su Instagram, la foto che la immortala davanti al ritratto del figlio, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, al centro delle cronache per le accuse di stupro della modella americana Kathryn Mayorga. La donna, da sempre la prima fan del giocatore, non perde giorno per esprimere la propria vicinanza al figlio.