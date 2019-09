© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Maggio, ex difensore del Napoli oggi al Benevento, ha parlato delle chance scudetto della formazione di Carlo Ancelotti dai microfoni di SkySport: “Tante volte mi chiedono se è l’annata giusta, ci sono tanti fattori che si devono concatenare. Non è facile perché la Juve ha fatto ancora una volta un mercato importantissimo, ma non è sempre detto che possa bastare. Il Napoli ha un gruppo forte, ha qualità e deve solo pensare a lavorare sodo e registrare qualcosa in fase difensiva. Sono certo che ci riuscirà perché ha un ottimo tecnico a guidarlo. Solo così si potrà inseguire questo obiettivo che è lo Scudetto”.