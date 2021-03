Maggio sull'Italia: "Rivedo l'entusiasmo del 2012, Mancini ha riavvicinato i tifosi alla nazionale"

Intervistato da Il Mattino, Christian Maggio parla così della Nazionale di Mancini: "Con lui rivedo l'entusiasmo che c'era intorno alla Nazionale del 2021, l'anno di quell'indimenticabile Europeo perso in finale. Eravamo una squadra fantastica. Ecco, Mancini è riuscito a riavvicinare la gente e i tifosi come in quel periodo".

Cosa deve fare il calcio italiano per migliorare?

"Serve tornare a credere nei vivai. In serie A e in serie B ci sono troppi stranieri, mentre di giovani italiani ne avremmo tanti. La serie B, ad esempio, dovrebbe essere un trampolino per i giocatori giovani".