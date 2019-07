© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero Massimo Bonini ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Matthijs De Ligt: “La maglia numero 4? Se De Ligt lo sceglierà, allora il numero sarà in ottime spalle: a me ricorda più un Giancarlo Bercellino, altro mitico 4 negli Anni 60. De Ligt è un colpo straordinario, ma si ricordi che non conta il ruolo: il 4 significa lotta e sudore, quindi Juventus”.