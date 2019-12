"Maglia strumento di marketing", Lega Pro presenta il piano strategico

PIano di sviluppo a breve e medio termine per la terza serie

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - È stato presentato al Direttivo da Paolo Carito, responsabile sviluppo strategico, marketing e commerciale Lega Pro, il piano di sviluppo strategico marketing e commerciale della Lega Pro 2019-2022. Il piano si focalizza su tre pilastri: identità, posizionamento del brand, sostenibilità economica e ha al suo interno accordi di partnership commerciali già concluse con aziende di rilievo nazionale ed internazionale. "Il piano strategico e commerciale della Lega Pro - spiega Paolo Carito- si sta sviluppando con accordi già raggiunti negli ultimi tre mesi di lavoro. A breve ufficializzeremo alcune partnership e rapporti commerciali con aziende importanti. Con il Presidente Ghirelli abbiamo posto le basi per un progetto Lega Pro di ampio respiro, moderno, di forte impatto e orientato al raggiungimento di importanti obiettivi di breve e più lungo termine. Puntiamo ad una Lega Pro sempre più attrattiva ed a supporto delle società di calcio affiliate alla Serie C". Nel corso del confronto ampio spazio è stato dedicato al programma delle Licenze nazionali in riferimento all'Area Marketing. Una delle iniziative, infatti, si terrà il 4 febbraio presso la sede della Errea, sponsor tecnico della C, dal titolo "La maglia da gioco: il principale strumento di marketing nel calcio". (ANSA).