© foto di Andrea Pasquinucci

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto l’ex Atalanta e Juventus Marino Magrin: “Il caos Icardi? Non penso sarebbe successo nelle squadre dove ho giocato, c’erano sempre delle persone carismatiche, la famiglia Bortolotti, la famiglia Agnelli. Penso avrebbero gestito in maniera diversa la situazione. Dispiace che un giocatore carismatico come lui abbia visto togliersi la fascia da capitano. Non so se sia una situazione solo economica, mi dispiace che sia uscita una cosa del genere. Per noi all’esterno è indescrivibile, speriamo che sia una cosa passeggera”.