Maicon: "Inter mia seconda casa. Pronto a firmare fino a fine stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto insieme a Francesco Toldo per una diretta trasmessa sul canale Instagram dell'Inter, l'ex terzino nerazzurro Maicon, oggi all'Avai, ha commentato così la partita di ieri contro il Napoli, prima della quale ha ricevuto in dono la maglia di Inter Forever: "Mi è piaciuta la partita di ieri. L’atmosfera è sempre bellissima, lo stadio pieno è sempre stupendo. Peccato per il risultato ma i nerazzurri devono continuare così. Ricordi? Mi sento ancora con tutti quelli del Triplete, ieri ho ricevuto una bellissima accoglienza. L’Inter è la mia seconda casa. Ora firmo un contratto sino a fine stagione (ride, ndr). Tifosi vi amo!".