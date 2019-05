© foto di Federico De Luca

Il tecnico Gigi Maifredi è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue considerazioni sulla Roma: "Gasperini secondo me è stato il miglior allenatore di quest’anno, ha fatto la storia all’Atalanta. Non gli consiglierei di andare alla Roma: dovrebbe rimanere all'Atalanta se ci sono aspettative di crescita. Ma la Roma non è un ambito dove puoi programmare: purtroppo allenarla è estremamente difficile e i pochi scudetti lo dimostrano. La Roma è una gatta da pelare".