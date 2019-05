© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il tecnico Gigi Maifredi è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue considerazioni sulla Juventus, alla ricerca di un nuovo allenatore: "Klopp? Se decidesse di lasciare il Liverpool sarebbe sicuramente un profilo da Juventus. Quando si valutano delle candidature però bisogna mettere in contro lo stipendio e la clausola rescissoria. Sarri? È un allenatore che ha fatto vedere buone cose, ma che non ha vinto - aspettando ovviamente la finale di Europa League -. Non stuzzicherebbe le fantasie dei tifosi bianconeri. Guardiola? È il sogno dei tifosi juventini, mai dire mai. Chi viene al club bianconero ha solo un impegno: vincere la Champions. Lui sarebbe la persona giusta, Sarri ed Emery sarebbero dei ripieghi".