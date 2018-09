Maifredi: "Il CR7 di oggi non è quello che ha vinto i Palloni d'Oro"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gigi Maifredi ha rilasciato un'intervista al QS sulla gara tra Juventus e Bologna. "Allegri punti sulla qualità del gioco, non si vince in Europa senza spettacolo. Cristiano Ronaldo? Ancora non mi piace, se uno lo vede giocare oggi, non riconosce in lui il campione che ha vinto cinque Palloni d'Oro".