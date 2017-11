Maifredi su Hamsik: "Napoli, ha perso autostima per le sostituzioni"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gigi Maifredi, ex tecnico della Juventus, ha parlato di Marek Hamsik attraverso le frequenze di Radio Crc. “Hamsik ha perso un po’ di autostima: essere sempre sostituito non fa mai bene a un grande giocatore. Bisogna seguire le indicazioni del suo tecnico, che lo utilizza in questo modo, senza dubbio, per preservarlo”, le parole di Maifredi in merito al capitano del Napoli.