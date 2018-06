Majorano: “Sirigu interessa al Napoli”

Fonte: Torinogranata.it

Bruno Majorano è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Majorano è un giornalista redattore de “Il Mattino”. Con lui abbiamo parlato dell’interesse del Napoli per il portiere del Torino Sirigu.

Nel caso la trattativa per Leno dovesse saltare quanto interessa al Napoli Sirigu?

“Sirigu interessa al Napoli e l’interesse è aumentato da quando Ancelotti è diventato l’allenatore dei partenopei. Fino a quando c’era Sarri sulla panchina del Napoli il nome di Sirigu non era mai circolato ed è quindi chiaro che da quando Ancelotti è diventato l’allenatore del Napoli ha chiesto giocatori che aveva già avuto e tra questi Sirigu è uno dei primi della lista, tant’è vero che si è parlato anche di Areola che è un altro portiere che ha avuto nel Paris Saint Germain. Sirigu può fare al caso del Napoli perché ai partenopei servono sia il primo sia il secondo portiere perché sono andati via sia Reina sia Rafael ed avere un estremo difensore che già consce il campionato italiano potrebbe essere un punto a favore”.

Ancelotti preferisce giocatori che ha già avuto, quindi, fra Leno e Sirigu il secondo?

“Leno non l’ha mai allenato e a sensazione per quel che riguarda Sirigu è un portiere che ha esperienza ed è nel giro della Nazionale, quindi, è una garanzia”.

Sirigu sarebbe esclusivamente un’alternativa a Leno oppure potrebbero arrivare entrambi?

“Partendo dal presupposto che Sirigu non verrebbe al Napoli a fare il secondo e questo vale anche per Leno direi, quindi, che si escludono a vicenda. A Napoli bisogna anche capire che cosa si farà con Sepe perché dubito che voglia fare il secondo ancora per un altro ciclo”.

Sirigu è, quindi, considerato anche un portiere valido per la Champions.

“Assolutamente sì e l’ha dimostrato sia con il Paris Saint Germani sia poi con il Torino e anche nella partita che ha disputato con la Nazionale nell’amichevole con la Francia. E’ un portiere a livello della Champions”.

Tra la dirigenza del Torino e quella del Napoli ci sono trascorsi di trattative complesse. Cairo e De Laurentiis sono ossi duri quando ballano tanti soldi per un giocatore, sarebbe una trattativa estenuante quella per Sirigu tenuto conto che c’è il Mondiale di mezzo, anche se Leno e Sirigu non vi partecipano?

“Il Mondiale è una variabile impazzita, detto questo penso che né il Napoli né il Torino siano propensi a una trattativa tanto estenuante. Anche perché al di là delle trattative di mercato i rapporti tra Cairo e De Laurentiis sono ottimi, quindi, credo che si siederanno attorno al tavolo e faranno gli interessi reciproci”.

Leno ha una clausola cosiddetta rescissoria di ventotto milioni e il Bayer Leverkusen li vuole tutti, quindi, il Torino per cedere Sirigu è difficile che chieda meno di venti milioni, anzi. E’ la cifra che si aspetta il Napoli?

“Dubito che il Torino possa cedere Sirigu a prezzo di saldo, ma sappiamo benissimo quanto i giocatori possano incidere nelle trattative e se il portiere granata dovesse essere particolarmente attratto dal progetto del Napoli può forzare un po’ la mano al Torino”.

La trattativa per Leno a che punto è, c’è il rischio che si areni?

“Credo che il Napoli abbia abbastanza urgenza di prendere almeno un portiere, quindi, dubito che la trattativa per Leno, ma anche per chiunque altro, si possa protrarre tanto per le lunghe. In questo momento la trattativa per Leno è in una fase che può essere definita interlocutoria”.