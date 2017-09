Malagò, Agnelli all'Eca ci dà prestigio

Il n.1 del Coni, un presidente "ponte" in A? Qualcosa non quadra

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Benissimo un italiano presidente dell'Eca, è una grande cosa. La sua elezione aiuta sicuramente il nostro sistema sportivo ad avere ancora più prestigio". Il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta così l'elezione del presidente della Juventus Andrea Agnelli a capo dell'Eca, l'Associazione dei club europei. "Oltre ad essere un italiano - ha aggiunto Malagò a margine della presentazione dei Campionati del mondo militari di scherma - è il presidente di un club la cui storia la conosciamo benissimo, un caso quasi unico al mondo, un simbolo della partecipazione di un nucleo familiare attorno ad una squadra". Malagò, poi, ha concesso una battuta anche sugli ultimi sviluppi in Lega di Serie A: "Un presidente 'ponte'? Il commissario è stato istituito perché c'era un'impasse dovuta a evidenti impedimenti di carattere statutario; se questo discorso, a distanza di oltre quattro mesi, ritorna come prima e più di prima, onestamente, c'è qualcosa che non quadra".