Malagò: "Apocalisse? Non fasciamoci testa"

Il n.1 del Coni a Tavecchio, sarebbe grave ma non drammatizziamo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Un'apocalisse se non andiamo ai Mondiali? Si può condividere o meno la parola, sarebbe sicuramente un fatto sportivamente molto grave se l'Italia non si qualificasse per i Mondiali, ma non drammatizziamo e non fasciamoci la testa". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando le parole del suo omologo della Figc, Carlo Tavecchio, sul rischio di una mancata qualificazione degli azzurri alla prossima rassegna iridata. "Bisogna solo stare al massimo della concentrazione, perché già stasera c'è una partita (contro Israele, ndr)", aggiunge il capo dello sport italiano a margine della presentazione dei Campionati del mondo militari di scherma al circolo degli ufficiali delle Forze armate, a Roma. "Inopportuno dirlo ora? Ci sono milioni di opinioni, io sono uno che non si crea mai il problema di mettere sotto pressione gli atleti perché, tutto sommato, ritengo sia un giusto attestato di responsabilità".