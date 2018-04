Malagò: "Napoli, se fossi in De Laurentiis comprerei il San Paolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Napoli tiene banco anche l'argomento stadio, col sindaco Luigi De Magistris che ha aperto alla cessione del San Paolo per una cifra di almeno 50 milioni di euro. Intanto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine di un evento al Circolo Canottieri Napoli in onore di Carlo De Gaudio, ex presidente del Circolo napoletano nonché capo della delegazione dell'Italia al Mondiale di Spagna '82, ha detto: "Se io fossi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ci penserei sull'acquisto dello stadio San Paolo, ma a due condizioni: il prezzo, ma non chiedetemi quale, e sulle condizioni dell'acquisto. Comunque sì, io ci penserei", riporta Tuttonapoli.net.