Malagò, scadenza fidejussione resta 22/5

Diritti tv 'ora capire se se sospensiva parziale o totale'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "La scadenza del 22 maggio per la presentazione della fidejussione da parte di Mediapro vale ancora, oggi piu' che mai". Lo ha detto all'Ansa Giovanni Malagò, presidente Coni e commissario della Lega di A, dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha confermato lo stop al bando per i diritti tv. "Conosciamo la sentenza ma dobbiamo ancora leggere il dispositivo. Ho parlato con il vice commissario Paolo Nicoletti, in contatto con l'avvocato della Lega: ci devono mandare l'interpretazione, se la sospensiva è totale o parziale e in base a quello faremo delle considerazioni".