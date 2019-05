© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha tracciato un bilancio personale sul campionato che si chiuderà domenica prossima: "Parto dal presupposto che la serie A onestamente non ha esaltato molto il gioco. Ci sono stati spezzoni di partite in cui alcune squadre hanno giocato bene, ma sono state situazioni marginali e circoscritte: questo deve fare riflettere".

Atalanta e CR7 - Poi uno sguardo ai protagonisti della stagione 2018-19, come riporta Il Mattino: "A livello di squadre onore alla Juventus, perché vincere con così tante giornate di anticipo lo scudetto non è mai facile. Onore anche all'Atalanta perché sta facendo una stagione strepitosa e mi sembra che abbia veramente tutto per andare in Champions League. E infine complimenti alla Lazio, perché poi quello che conta è vincere un torneo. Tra i calciatori migliori, oltre a Cristiano Ronaldo, Koulibaly del Napoli ha fatto la differenza. Per fortuna tantissimi giovani azzurri sono esplosi e stanno costituendo l'ossatura delle nazionali giovanili".