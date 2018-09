Malagò: "Con Giorgetti al lavoro"

N.1 Coni: "Stiamo ragionando per soluzione condivisa"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Con il sottosegretario Giorgetti stiamo concordando di trovare un percorso giuridico che possa garantire maggiore velocità e certezza a tutte le parti in causa nelle decisioni che hanno rilevante valore economico, come le iscrizioni ai campionati". Così, in una nota, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in riferimento alle possibili soluzioni allo studio con il Governo al fine di evitare in futuro l'impasse che si è creata la scorsa estate a causa dei ricorsi di alcuni club contro il blocco dei ripescaggi in Serie B. "Non c'è alcun provvedimento definitivo - aggiunge - ma il Coni sta ragionando su una soluzione condivisa col Governo".