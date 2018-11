Malagò contro il Governo: "Con 4 righe hanno ucciso il CONI"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dalla mattina alla sera, con 4 righe nella Finanziaria è stato ucciso il Coni". Giovanni Malagò contro il Governo. Il numero uno del CONI ha parlato della riforma che l'esecutivo sta portando avanti, come riporta gazzetta.it: "Toni troppo alti? Il documento ufficiale del mio mandato è tutt’altro che un atto fuori luogo. Da tutte le parti si è ribadito l’invito, la speranza e il diritto-dovere di andare al dialogo. Valutate voi se sono stati in proporzione meno o di più rispetto alla gravità del problema e dei fatti accaduti, peraltro non avvertiti e comunicati. Immaginiamo che ti ritrovi completamente stravolto e snaturato in quello che sono le funzioni demandate dalla legge dalla mattina alla sera si fa fatica a trovare qualcuno che reagisca in maniera più educata e corretta di quanto è stato fatto. Sfido io: non c’è stata una parola che sia stata volgare. C’è un rispetto assoluto per le istituzioni".