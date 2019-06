'Capitano' potrebbe chiedere Foro Italico per parlare intenzioni

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Si infittiscono a Roma le voci di una conferenza stampa di Francesco Totti nei prossimi giorni per chiarire le sue intenzioni dopo la proposta della società giallorossa che gli ha chiesto di assumere l'incarico di direttore tecnico. Le indiscrezioni ipotizzano che il luogo scelto da Totti per parlare non sia una delle sedi istituzionali della Roma, ma - e già sarebbe una indicazione in qualche modo di distacco - la casa dello sport italiano, ovvero il Coni. A precisa domanda oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha risposto: "Se Totti vuole fare una conferenza al Coni, nessuno può impedirglielo, noi siamo disponibili".