© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è tifoso giallorosso. E in vista del derby, Il Romanista ha parlato della sua fede giallorossa. "Ho visto più di 100 derby, trovo penoso chi nasconde il suo tifo per una squadra di calcio. Questo mi toccherà vederlo alle 3 di notte nella mia stanza d'albergo a Bangkok, ma lo faccio per la passione che ho per questo lavoro. Lo Stadio della Roma? Qui fare le cose è complicato, io ne so qualcosa per le Olimpiadi. Ma è assurdo che la Roma non abbia uno stadio. La vostra battaglia contro il caro-biglietti è giusta, con me sfondate una porta aperta. In passato mi hanno proposto due volte di diventare presidente del club giallorosso. In futuro? Chi può dirlo...".