"Gravina parlerà con Infantino per pass donne a Olimpiadi"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Per il calcio femminile ci deve essere un gironcino a tre con Francia, Germania e Italia, le squadre europee eliminate ai quarti dei Mondiali, per giocarsi un pass per le Olimpiadi, altrimenti sarebbe un evidente non rispetto delle regole, perché la Gran Bretagna con più squadre ha avuto più chance di qualificarsi. Gravina mi ha detto che ne parlerà con Infantino il 16 luglio a Firenze". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta nazionale di oggi. Parlando invece della mancata qualificazione dell'Under 21 azzurra, Malagò ha sentenziato: "L'Under 21 è stata una delusione pazzesca, avevamo tutto per qualificarci. Una sconfitta di tutti, inutile essere ipocriti".