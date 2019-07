© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dell'importante ruolo di San Siro per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: "Sono sempre stato molto chiaro: noi parliamo di stadio San Siro, il CIO non è entrato nel dettaglio, quindi non è stato specificato se si tratti del San Siro attuale, di un nuovo San Siro o di un San Siro ristrutturato. La partita è tutta da giocare tra l'amministrazione comunale, il Milan e Inter. L'importante sarà avere uno stadio funzionante e pronto".