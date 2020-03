Malagò: "Rinvio Tokyo2020 decisione più giusta: può slittare in primavera"

"Rinviare l'Olimpiade è stata la decisione più giusta - dichiara il presidente del CONI Giovanni Malagò al Corriere della Sera - Sono convinto che non potesse arrivare prima perché serviva un messaggio chiaro e univoco e perché dovevamo fare i conti con il virus. L'OMS è stata fondamentale perché ha spiegato al Comitato Olimpico e al Giappone i motivi e le modalità necessari per il rinvio". Poi sulla formula "aperta" per lo slittamento nel 2021 aggiunge: "E' stata geniale perché si potrà decidere se farla da gennaio all'estate. Se le cose dovessero andare meglio in autunno, si potrà decidere di svolgerle tra maggio e giugno senza intaccare su altri grandi avvenimenti già in calendario".