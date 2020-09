Malagò: "Ripresa calcio? Sogno sia in linea con altri sport. Idea play-off partita di Gravina"

N.1 Coni, e che club italiani tornino protagonisti in Europa

(ANSA) - ROMA, 18 SET - In vista della ripresa della stagione calcistica, "il mio augurio e il sogno è che il calcio sia sempre più in linea con i valori di tutti gli altri sport. Noi dirigenti per primi dobbiamo dare l'esempio, in particolare quelli del mondo del calcio, oltre a giocatori, arbitri e tecnici, perché è un unico mondo anche se è quello che muove di più la passione e i numeri". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Spero inoltre che le squadre italiane tornino a essere protagoniste in Europa", aggiunge a margine di un evento al Coni, chiarendo che l'idea del presidente della Figc Gabriele Gravina dei play-off a conclusione della stagione regolare resta "una partita interna al mondo del calcio". (ANSA).