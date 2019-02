N.1 Coni, 'Noi abbiamo presentato solo opportunità con rugby'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Conosco bene Massimo Ferrero, mi ha parlato due o tre volte dell'idea sullo stadio Flaminio, io gli ho detto di rivolgersi a chi è proprietario dell'immobile, il Comune di Roma". Il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta così l'idea del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, di utilizzare lo stadio Flaminio per trasformarlo nella casa della nuova Academy blucerchiata. "Il Coni ha presentato un'opportunità che coinvolge la Federazione italiana rugby e non ha alternative - spiega Malagò a margine di un evento al Coni - Peraltro sarebbe un'operazione particolare in cui è compreso lo sviluppo del marchio e la sinergia con il Sei Nazioni. Ma se il Comune ha altre idee è padrone di prendere le sue decisioni come ritiene più opportuno".