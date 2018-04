Maldini: "Lazio-Roma alla pari. Alisson miglior portiere della A"

La Lazio per dimenticare il ko di Salisburgo, la Roma per coronare una settimana perfetta dopo l'impresa contro il Barcellona. A parlare del derby della Capitale, sul canale social dell'agenzia di scommesse William Hill, è intervenuto l'ex capitano del Milan Paolo Maldini. "La Lazio ha un grande attacco. Però la Roma ha giocatori molto in forma, su tutti Dzeko e Ünder, che è la piacevole sorpresa del girone di ritorno. Stiamo parlando comunque di un derby che è importante perché tutte e due le squadre stanno lottando per un posto in Champions. Di conseguenza, anche a livello emotivo, le due squadre sono nella stessa situazione. Confronto tra Immobile e Alisson? Non credo che sarà una giornataccia per Alisson che, secondo me, è il miglior portiere nel campionato italiano. È anche vero che Immobile è uno dei migliori attaccanti. Sarà una sfida tutta da scoprire”, le parole di Maldini riportate da Lalaziosiamonoi.it.