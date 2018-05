Maldini: "Pirlo un innovatore. Capiva il gioco prima degli avversari"

Una stagione faticosa, difficile. Ma alla fine ciò che conta è il risultato. E anche quest’anno il Chievo Verona ha portato a casa la salvezza. Uno dei protagonisti della permanenza del Chievo in Serie A è stato ancora una volta Stefano Sorrentino. Una certezza tra i pali. Esperienza...

Genoa, colpo a parametro zero: arriva il serbo Lakicevic

Inter, previsto a breve un incontro per il rinnovo di Icardi

Milan, se arriva Biraghi parte Rodriguez. Piace in Bundes

La stagione dell'Udinese - Tre allenatori per una salvezza sudata

Roma, non solo il Toro su Defrel. Anche Watford e Siviglia

Spettacolo e reti per l'addio al calcio del Maestro Pirlo: finisce 7-7

Spal, Semplici: "Sono orgoglioso. Ora parlerò col club per ripartire"

Tutti i campioni per Pirlo

Juve, la gioia di Dybala per la convocazione: "Il sogno di ogni bambino"

Ancelotti: "Pirlo un simbolo per il calcio italiano. Formidabile in tutto"

Roma, dal Portogallo: offerta da 25 milioni per Brahimi del Porto

Tevez: "Icardi? Non possono andare tutti al Mondiale"

Pato: "Gattuso molto bravo. Milan seguito in Cina"

Cavani chiude al Milan: "Mi danno sempre in partenza, ma resto al PSG"

Gravina: "Ok le seconde squadre, ma era meglio dal 2019"

Pirlo: "Ho vinto tutto, più di così non potevo sperare"

Seedorf: "Gattuso in un Milan tranquillo, io no"

Simeone ringrazia i tifosi: "Grazie per la vicinanza nei momenti difficili"

Matri: "Pronto a rimettermi in gioco col Sassuolo"

Ai microfoni di Sky Sport a margine della 'Notte del Maestro' ha parlato Paolo Maldini : "Non l'ha mai fatto vedere, ma Pirlo è un uomo di grande emozioni. E' sempre stato un compagno che viveva al 100% ciò che la squadra stava passando nel momento preciso. E' stata una bellissima serata. Lui è stato il primo di questo nuovo tipo di giocatore. Capisce prima ciò che vuol fare l'avversario, è stato un compagno straordinario".

